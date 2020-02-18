首批滯留武漢台商包機返台，今（18日）上午6時隔離期滿陸續離開隔離所；隔離者寫下感謝信。（徐正文提供）

首批滯留武漢台商包機返台，今（18日）上午6時隔離期滿陸續離開隔離所；隔離者寫下感謝信。（徐正文提供）

首批滯留武漢台商2月3日晚間搭包機抵台，包機返台總計247人，5人下機後直接送至負壓隔離病房，28位被送至烏來檢疫所隔離，今（18日）上午6時隔離期滿，陸續離開隔離所，隔離者寫下感謝信直言，「台灣美，人更美！」感謝各位各位防疫工作人員。

新店警分局派出數十名警力今（18日）上午5時許即在烏來檢疫所外維安及疏導交通動線，烏來檢疫所台商們於5時45分陸續離開房間，先在一樓進行量體溫、消毒等工作，部分台商陸續搭上遊覽車，另外有些台商則由家人開車載離。

有不少隔離者寫下感謝信，信中提到，1月22日晚間一家四口抵達武漢，一覺醒來就封城了，直到2月2日上午10時街道台辦集合的電話，晚間12時飛機在機場降落，這段經歷宛如電影情節。

隔離者信中提到，懷著忐忑不安的心重回台灣，武漢是我的故鄉，台灣是我的家，從下機開始不分晝夜進行檢疫工作，14天來日常生活照顧、健康追蹤，一路守護大家平安、寧靜度過了集中檢疫的時間。

隔離者說，「感謝當我們進入夢鄉，還在樓下駐守的警察人員，這段時間我們深深感受到國家衛福部疾管署的努力以及各位的專業和敬業，台灣美，人更美！」再次感謝衛福部疾管署和各位防疫工作人員及值班警察，謝謝您們無微不至的照顧，辛苦了！

另外也有隔離者寫下，感謝你們的專業和認真、溫馨的照顧，有你們守護台灣真好，這14天因為你們，成為人生中特別的經歷。

(中時 )