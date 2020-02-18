小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（18日）財經重點。

【1】國際股市光復新冠缺口

新冠肺炎疫情延燒，國際股市卻大唱反調，風暴中心的大陸上證指數17日大漲逾2％，直接收復「新冠缺口」，美股更是頻頻創高，歐洲Stoxx 600指數17日開盤亦再創新高。相較之下，台股連1月30日開紅盤的最高價都未達到，遑論回補缺口。分析師指出，最大權值股台積電日前領先大盤回補缺口，顯示台股嚴重被低估，補漲機會浮現。

【2】台股嚇挫 四大名師喊免驚

台灣出現新冠肺炎死亡首例，引發市場恐慌性賣壓，兆豐投顧董事長李秀利、第一金投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、新光投信董事長劉坤錫等四大名師預期，台股迄今跌點已相對反映疫情的利空，指數將在11,687～11,933點箱型區間盤整。

【3】15檔外資逆勢買 吸金焦點

新冠肺炎疫情持續延燒，市場信心不足，台股17日再度跌破月線，外資也終結連3個交易日買超，反手減碼42.09億元，但盤面上仍有不少題材股獲得買盤關愛，中信金（2891）、敦泰（3545）等強勢吸金。

【4】南山副董被記過 惹毛金管會

南山人壽又將成為「金融教材」。南山人壽15日公告要記副董事長尹崇堯及總經理許妙靜大過的公文已悄悄「消失」，因為保險局認為南山此舉未依公司章程及內控程序，不符公司治理，根本「無效」，已要求南山人壽在本周說明，金管會不排除再祭出新的南山條款。

【5】5G護身 PCB族群營運大復甦可期

受到農曆年節假期影響，工作天數較少，PCB族群大多數業者營收略顯疲弱，如絕緣材料大廠鉅橡（8074）、軟性銅箔基板（FCCL）廠亞洲電材（4939）、聚醯亞胺薄膜（PI）廠達邁（3645）元月營收皆較去年同期下滑。不過法人預期，今年5G零組件正式採用，需求升溫將帶動供應鏈營運有顯著的復甦。

(中時電子報)