鋼鐵韓粉文山伯日前開直播宣布退出國民黨，在韓粉圈引起震動。不過，民進黨立委王定宇卻看出文山伯背後的政治動作，他直言，文山伯是要施壓選黨主席的國民黨立委江啟臣跟前台北市長郝龍斌，因為韓粉不滿這兩人沒大力支持高雄市長韓國瑜，他們現在就是要逼迫這兩人，看誰聲援力道越大，他們支持誰。

王定宇在政論節目《94要客訴》上表示，每次只要韓國瑜聞消毒水或是又亂說話，罷韓的連署書就會突然增多。罷韓連署短時間就能達到31萬份以上，表示每天都要一兩萬人去連署，這是很不容易的事，背後代表是有一群民眾對韓國瑜非常不滿。

王定宇接著表示，韓國瑜要如何化解人民對自身的不滿，可以用硬的方式或是放低姿態都可，但韓卻採取最遭的方式，就是躲起來不回應。

王定宇指出，現在談到許多政治議題，韓國瑜陣營都會表示，只談市政不談政治，但市政就是政治，而且韓國瑜為什麼不在一年前時就說他只談市政不談政治？這邏輯說不通。

至於文山伯退黨，王定宇認為，文山伯是要施壓江啟臣跟郝龍斌，因為文山伯不滿這兩人為什麼不跟韓國瑜綁在一起，所以文山伯退黨這個動作，就是解讀韓粉在看選黨主席的江郝兩人，誰聲援韓國瑜越大力，他們就可能會去支持誰。因此，文山伯的動作有其政治意義。

(中時電子報)