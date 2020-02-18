高雄檳榔攤遭搶 女喊「我得新冠肺炎」嚇跑強盜 08:412020/02/18 中時 柯宗緯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄一家檳榔攤凌晨遭搶， 女員工喊「我得新冠肺炎」嚇跑強盜。（警方提供／柯宗緯高雄傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 檳榔攤遭搶後，轄區前鎮分局長林新晃（右）到場了解案情。（警方提供／柯宗緯高雄傳真） 高市前鎮區瑞隆路1家檳榔攤今（18）日晨3時許，遭歹徒持刀搶劫，疑似用刀抵住52歲黃姓女員工大腿，搶走1萬4000元，原本一度還要將人押到後方廁所，所幸女員工當下急中生智，大喊「我得新冠肺炎」成功嚇跑歹徒，轄區警方成立專案小組，並調閱路口監視器，目前鎖定1名在逃嫌犯，積極追緝中。 警方表示，這名男性歹徒頭戴黑色安全帽、身高170公分、年約20多歲，警網獲報後，包含快打部隊立即前往現場，但歹徒已徒步逃往巷子，將調閱相關監視器釐清。 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #新冠肺炎 #NCP #高雄 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎難敵手癢搓麻將 警出奇招牌友沒輒了 00:022020/02/14 社會 專家傳真－新冠肺炎疫情和大陸全球化 04:102020/02/14 產業特刊 《美股掃瞄》憂新冠肺炎疫情，美股收低 08:352020/02/14 財經 日醫生染新冠肺炎還看診 院內又1人患病 08:512020/02/14 國際 新冠肺炎影響出貨 旭東1月營收年減77.27％ 09:042020/02/14 財經 網紅染新冠肺炎曝院內「像地獄」道歉影片疑「照稿念」 12:022020/02/15 娛樂 大突破！陸第一、二例遺體解剖 取得2病理已送檢 22:122020/02/16 兩岸 抗疫心聲專家篇／從抗煞英雄到新冠肺炎諮詢召集人！無疫不與 張上淳力守防線 04:102020/02/17 生活新聞 澎湖1男居家檢疫搞失聯 從嚴開罰 16:552020/02/17 社會 高雄計程車嘆歹命業績減半 籲政府補助油料 20:332020/02/17 生活 社會熱門新聞 拒求愛慘遭恩客燒死 越南嫩妹絕美照曝光 - 社會 全台摩鐵滾床單？人妻戰小王給老公戴綠帽 曝「有報復快感」 - 社會 男友長得像妹妹 女大生帶他見家人 爸爸自首了 - 社會 主管女友有怪癖 同床必定操槍到天亮 - 社會 首批武漢台商今隔離期滿 部分台商搭遊覽車離開 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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