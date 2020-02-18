檳榔攤遭搶後，轄區前鎮分局長林新晃（右）到場了解案情。（警方提供／柯宗緯高雄傳真）

高市前鎮區瑞隆路1家檳榔攤今（18）日晨3時許，遭歹徒持刀搶劫，疑似用刀抵住52歲黃姓女員工大腿，搶走1萬4000元，原本一度還要將人押到後方廁所，所幸女員工當下急中生智，大喊「我得新冠肺炎」成功嚇跑歹徒，轄區警方成立專案小組，並調閱路口監視器，目前鎖定1名在逃嫌犯，積極追緝中。

警方表示，這名男性歹徒頭戴黑色安全帽、身高170公分、年約20多歲，警網獲報後，包含快打部隊立即前往現場，但歹徒已徒步逃往巷子，將調閱相關監視器釐清。

(中時 )