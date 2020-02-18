美股昨因華盛頓誕辰紀念日休市，歐洲股市呈現上漲，其中英、德、法以英國指數漲幅0.33%最高，德國指數盤中再創新高。

蘋果公司周一(2/7)表示，因武漢肺炎造成中國復工延遲出貨及中國需求受到影響，導致公司FY2Q20營收財測將無法達成。

周一台股量價及技術面：

(1)量能：指數下跌，成交量萎縮，後續上漲須量增、下跌須量縮。

(2)均線：守穩5日線，下檔支撐為11,600點附近，上檔壓力11,900點附近。

(3)技術指標：KD向上開口閉合，短線仍須提防再度回測。

(4)觀盤指標股：觀察2330台積電能否守穩月線。

周一櫃買指數下跌0.35%，收在146.74點。短線支撐為144點附近，壓力為149點附近。

觀盤重點，肺炎疫情往海外各國持續蔓延，台股周一回測失守季線，由於疫情仍尚未控制及中國復工比率仍偏低，短線上檔季線之上的解套壓力仍在，不宜過度追價。

操作上建議避開法人持股較高的大型股，選擇具有轉單效應及不受疫情影響的公司逢低布局做短線操作，並嚴格善設停損停利。

選股方向可留意矽晶圓、被動元件、記憶體、伺服器、CIS、工具機、宅經濟。

(時報資訊)