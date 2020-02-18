目前台灣新冠肺炎共確診22例，其中有1例死亡。究竟那些人可能較容易感染新型冠狀病毒？台灣胸腔重症醫師蘇一峰表示，一份國際報告指出，前五名新冠病毒高風險感染者為：東京日本人、南方中國漢人、胡志明市越南人、北京中國漢人、雲南傣族中國人。
蘇一峰在部落格中說道，這份來自國際千人基因組計劃的報告，找出6個基因變異點，會增加人體細胞ACE2的表現，以下五個人種有最高的ACE2接受器表現，可能是新型冠狀病毒的高風險感染者！分別是：
1. 日本人 (東京) 92%
2. 中國漢人 (南方) 92%
3. 越南人 (胡志明) 91%
4. 中國漢人 (北京) 90%
5. 中國人 (雲南傣族) 90%
報告也顯示，東亞的人種是新型冠狀病毒的高風險感染者(91%)。讓蘇一峰笑說「看到這份報告，歐洲人表示：鬆了一口氣……。」
蘇一峰說，所謂的ACE2接受器，是人體呼吸道、腸胃道、泌尿系統等等會表現的接受器，而「ACE2接受器是新型冠狀病毒攻擊人體的接合處」，每個人的ACE2的表現因為年紀性別與抽菸、人種等等會有所不同。但此研究尚未正式發表到學術期刊，研究中的可信度尚未經過同儕審查。
文章來源：蘇一峰FB
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。