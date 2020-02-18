目前台灣新冠肺炎共確診22例，其中有1例死亡。究竟那些人可能較容易感染新型冠狀病毒？台灣胸腔重症醫師蘇一峰表示，一份國際報告指出，前五名新冠病毒高風險感染者為：東京日本人、南方中國漢人、胡志明市越南人、北京中國漢人、雲南傣族中國人。

蘇一峰在部落格中說道，這份來自國際千人基因組計劃的報告，找出6個基因變異點，會增加人體細胞ACE2的表現，以下五個人種有最高的ACE2接受器表現，可能是新型冠狀病毒的高風險感染者！分別是：

1. 日本人 (東京) 92%

2. 中國漢人 (南方) 92%

3. 越南人 (胡志明) 91%

4. 中國漢人 (北京) 90%

5. 中國人 (雲南傣族) 90%

報告也顯示，東亞的人種是新型冠狀病毒的高風險感染者(91%)。讓蘇一峰笑說「看到這份報告，歐洲人表示：鬆了一口氣……。」

蘇一峰說，所謂的ACE2接受器，是人體呼吸道、腸胃道、泌尿系統等等會表現的接受器，而「ACE2接受器是新型冠狀病毒攻擊人體的接合處」，每個人的ACE2的表現因為年紀性別與抽菸、人種等等會有所不同。但此研究尚未正式發表到學術期刊，研究中的可信度尚未經過同儕審查。

圖為感染新冠肺炎的高風險感染者排名，集中在東亞地區。(翻攝自 台灣胸腔重症醫師 - 蘇一峰部落格)

(中時電子報)