高雄市議員黃捷，曾在質詢期間對市長韓國瑜翻白眼，獲封「白眼女神」，更對「罷韓」不遺餘力。近日大甲鎮瀾宮和五甲龍成宮，在鳳山舉辦為期一個月的「大甲媽百年南巡雙媽祈福徒步遶境」，黃全程跟隨，一系列照片不僅獲近萬人按讚，更有網友表示：「我是韓粉，但真的要說聲美！」

黃捷昨日（17）在臉書發文，寫道：「前天開始大甲鎮瀾宮和五甲龍成宮，在鳳山舉辦為期一個月的大甲媽百年南巡雙媽祈福徒步遶境，我也非常開心參與到這麼重要的地方盛事，和虔誠的鄉親們一起走到最後，為高雄祈福，請求天上聖母庇佑。」

黃捷更表示：「除了鑽轎腳之外，我也參與了抬轎、撐日月扇甚至騎上開路鼓的腳踏車，與轎班一同前行，心中時而澎湃時而平靜，也更堅定單純的信念，堅信我們的鄉土會更平安順遂而美好。不僅如此，黃捷更表示：「接下來雙媽會至鳳山各里出巡，詳細行程附在留言，我也會參與其中，歡迎民眾共襄盛舉喔！」

文章一出，獲得近萬人按讚，網友紛紛回應：「我是韓粉，但真的要說聲美！」「高雄人的尊嚴由高雄人來討，高雄加油！台灣加油！」「走完全程的勇者」、「那天天氣滿熱的，能走完全程真的很厲害」、「黃議員本人很漂亮，加油」。

高雄市議員黃捷。（圖／取自臉書「黃捷 鳳山捷伴同行」）

高雄市議員黃捷。（圖／取自臉書「黃捷 鳳山捷伴同行」）

高雄市議員黃捷。（圖／取自臉書「黃捷 鳳山捷伴同行」）

(中時電子報)