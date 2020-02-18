曾姓夫婦歸心似箭，最後等不及搭客運，改搭計程車返家。（盧金足攝）

隔離十四天的行李，終於可以隨著主人回家了。（盧金足攝）

住在南投埔里的曾姓夫婦去年十二月底到大陸武漢探親，本來是過農曆春節的團圓日，碰上新冠肺炎疫情，曾太太是武漢當地人，從沒見過要封城的嚴重事件，和先生早早就去向台商連繫單位登記，幸運搭上第一班返台班機，在十四天隔離期間，兩人不能相見，但靠著手機互相連線，互相加油打氣，曾太太對政府防疫的過程，豎起大拇指說「照顧的真好！雖然十四天很久，防疫一定要配合！」

從台中隔離所搭第三輛遊覽車到客運站後，兩人才放下心，回家的路拖了十四天，本來要搭客運，等不及回家的迫切，歸心似箭，改搭計程車。

曾先生說，快農曆過年時，和太太快樂樂的要回武漢探親，不料疫情擴大到難以想像，二月三日回到台灣，配合檢疫到隔離所，期間大家都戴N95醫用療口罩，自己一個房間，自己洗衣服，看電視、手機，也因隔離無法和太太見面，出關後兩人有如遭遇一場未預料的旅程又重逢。

回想在武漢時，曾先生表示，當時天天在裡不敢亂跑，幾乎就在家裡居家隔離，自己的防護措施要做好，要返台時，機場也只有他們這台飛機，回台後，政府要 他們隔離「要做就對了！」因為新冠肺炎的強度，人人不能等閒視之。

「台灣的政府是很棒的！」曾姓夫婦說，在武漢時後來上幾乎沒什麼車，也沒什麼人，就是在家裡，出門必須戴口罩，而且盡量不出門，封城後車輛車輛管制，現在終於回家，身體健康，他們覺得很幸運度過令人忐忑的隔離期。

(中時 )