百貨股王—寶雅(5904)公布2019年財報，每股盈餘為19.31元，董事會決議每股配息17.1元，寶雅集團今年將持續展店，推升2020年營收與獲利再創高。

寶雅2019年合併營收為157.87億元，年成長12.09%，營業毛利為68.24億元，年成長10.64%，合併毛利率為43.23%，年減0.57個百分點，稅前盈餘為23.58億元，年成長10.6%，稅後盈餘為18.84億元，年成長10.18%，每股盈餘為19.31元。

寶雅董事會決議每股配息17.1元，並訂6月23日舉行股東會。

寶雅因採取積極展店策略，且去年下半年再推出以五金百貨為主的第二品牌寶家，帶動2019年合併營收達157.87億元，年成長12.1%，創下歷年新高，目前寶雅全台店數約230家，寶家約5家，公司計畫今年寶家將加速展店至30家，寶雅開店數約20家，估計2020年雙品牌總店數目標280家，推升2020年營收與獲利再創高。

(時報資訊)