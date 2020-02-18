新冠肺炎疫情延燒，鑽石公主號成為大陸地區外最多確診病例，被稱為是「小武漢」，前立委沈富雄也對此表達看法，認為稱它是海上的武漢，或是海上的和平醫院，言過其實。

沈富雄在節目《少康戰情室》中表示，船上有一個優點，雖是半密閉空間，在海上等於是人間煉獄，但它只有3千多人，要追蹤的也就這些人，可以分成三類，一種是確診重症去醫院了、確診輕症，還有沒確診，檢測呈陰性的，若日本政府猶豫不決不趕快處理，那輕症病患朝重症發展，對日本政府是不好的，因為都往日本送，「日本是倒楣的」。

沈富雄指出，公主號上的重症率比武漢低了多，以死亡率來看，400多人確診，如果用2%要死8個，1%要死4個，所以病況遠比湖北省或武漢來得輕。

旅客被迫留在船上，沈富雄認為，他們挫折、焦慮，等於坐在牢裡頭，但沒有恐慌，他們覺得很倒楣，怎麼會在這裡關那麼久，所以觀念上大家把它講得太恐怖了。

台大醫學院名譽教授高明見也說，境外確診病患死亡率很低，且症狀都很輕，可能船上病患感染的病毒沒有那麼毒、濃度沒有那麼高，且在密閉的一個地方，猜想在公主號隨便一個地方採樣，很可能就有病毒，「所以他們隨便摸來摸去，都一定會傳染」，才會在幾天內暴增病例，所以說還是很危險的，即便回到台灣還是要隔離。

(中時電子報)