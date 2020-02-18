寒流來零下2度 宜蘭太平山現霧淞 09:062020/02/18 中時 李忠一 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 太平山今天雖然沒有降雪，但有結霜跟結霧淞，讓太平山成了一片銀白世界。（羅東林管處提供／李忠一宜蘭傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 太平山今天雖然沒有降雪，但有結霜跟結霧淞，讓太平山成了一片銀白世界。（羅東林管處提供／李忠一宜蘭傳真） 太平山今天雖然沒有降雪，但有結霜跟結霧淞，讓太平山成了一片銀白世界。（羅東林管處提供／李忠一宜蘭傳真） 寒流來襲，海拔2000公尺的宜蘭縣太平山，從昨天晚間到今天（18日）清晨，溫度維持在攝氏零下2度，因水氣不足並未降雪，但山毛櫸步道口、見晴步道口等處，有結霜跟結霧淞，美景一點都不遜於降雪。羅東林管處表示，由於路面並未結冰，一早6時準時開園，並未管制，提醒上山遊客注意保暖。 (中時 ) #太平山 #步道 #攝氏 #零下 #林管處 也許您會感興趣 推薦閱讀 南極出現破紀錄高溫 首度突破攝氏20度 22:212020/02/14 國際 山川琉璃吊橋遊客只剩1／3 縣府將加強交通及改善步道 23:452020/02/14 生活 百大必訪步道 鳴鳳古道遭破壞 04:102020/02/15 地方新聞 生活熱門新聞 不只發燒！醫：新冠肺炎患者大多有這症狀 - 生活 網傳死亡首例火化有防疫漏洞 轄區衛生局：不下架絕對開罰 - 生活 新冠肺炎死亡首例疑在彰化 社區接觸史網狂追 - 生活 源頭感染是他？一張圖看懂 白牌司機接觸史藏玄機 - 生活 案19到底算不算社區感染？ 權威專家說話了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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