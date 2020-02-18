太平山今天雖然沒有降雪，但有結霜跟結霧淞，讓太平山成了一片銀白世界。（羅東林管處提供／李忠一宜蘭傳真）

太平山今天雖然沒有降雪，但有結霜跟結霧淞，讓太平山成了一片銀白世界。（羅東林管處提供／李忠一宜蘭傳真）

寒流來襲，海拔2000公尺的宜蘭縣太平山，從昨天晚間到今天（18日）清晨，溫度維持在攝氏零下2度，因水氣不足並未降雪，但山毛櫸步道口、見晴步道口等處，有結霜跟結霧淞，美景一點都不遜於降雪。羅東林管處表示，由於路面並未結冰，一早6時準時開園，並未管制，提醒上山遊客注意保暖。

(中時 )