籃網控衛厄文(Kyrie Irving)當選新任球員工會副總，進入執委會，據他本人所說，成為一個「領袖」。厄文說：「這是我該在工會取得領導地位的時候了，我一直都以旁觀者來支持執委會，現在我要在場外扮演更重要的角色。」

聽到「厄文」「領袖」兩個詞出現在同一個句子，帕金斯(Kendrick Perkins)立刻開酸。「誰啊？我很高興我已經退役了，這根本是盲人騎瞎馬。」在帕金斯看來，厄文連打球都缺乏領導力了，怎有辦法領導聯盟這麼多人。

事實上自從厄文轉去塞爾提克之後，質疑他的聲浪就沒斷過，還有隊友匿名捅刀，嫌他很難相處。打了兩季之後厄文轉去籃網，因傷兵而戰績欠佳，遭傳出扮傷以逃避上場。

目前的工會主席是保羅(Chris Paul)，副手是伊戈達拉(Andre Iguodala)，交棒給厄文的是蓋索(Pau Gasol)。

(中時電子報)