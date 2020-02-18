鍾楚紅日前慶60歲生日。（圖／翻攝自鍾楚紅Cherie微博）

鍾楚紅未修圖近照曝光。（圖／翻攝自鍾楚紅Cherie微博）

蘇施黃分享鍾楚紅「金繼」作品。（圖／翻攝自ah_so_good IG）

「紅姑」鍾楚紅淡出螢光幕多年，但仍常透過微博分享近況，16日她過60歲生日，昨(17日)她曬出慶生會照片，可見畫著淡妝的她開心與陳慧琳、製片蔡瀾等人合影，照片中的她依舊凍齡，雖略有法令紋，但不減當年氣質美貌，網友也讚：「歲月從來不敗美人」。

鍾楚紅過去參加港姐比賽出道，1991年嫁給廣告界才子朱家鼎，3年後息影，2009年朱家鼎癌逝。近年來鍾楚紅偶而受邀出席活動，她坦言有實境節目邀約，但無意復出，被問到保養訣竅，她表示崇尚自然，不喜歡依靠醫美，強調：「要學會接受最真實的自己」。

昨鍾楚紅分享慶生照片，寫下：「謝謝大家的祝福，今年的願望是祝願大家身體健康，平安！」，可見她笑得燦爛與蛋糕、壽桃照相，也親暱與小她12歲的陳慧琳合照，保養得宜的她外貌和陳慧琳有如姊妹，據《東方日報》報導，好友蘇施黃透露，鍾楚紅最近在學日本傳統修補技術「金繼」，意指用金漆修補陶器，大讚女神人美又有才華。

(中時電子報)