新北市立委第7選區，國民黨派出柯志恩挑戰民進黨立委羅致政，最終羅以82764票（柯獲70659票） 順利連任。柯形象清新、學經歷豐富且立場貼近年輕人，備受各界愛戴，落選也讓許多人惋惜。選後柯重返螢幕，將連上多個節目，網友更稱柯是「立委史上最大遺珠」。

柯志恩昨晚（17）在臉書發文，寫道：「休息一個多月了，今天起重返螢光幕，今晚8點『少康戰情室』，明天中午在『鄉民來衝康』，週四晚間8點『新聞面對面』，週四、五12～13點飛碟廣播電台，討論內容著重於疫情防疫，當中會與醫生有許多的討論，歡迎大家準時收看、收聽！」

文章一出，迴響熱烈。網友紛紛回應：「立委史上最大遺珠」、「再接再厲！我們定會始終如一挺志恩……挺柯委員您，加油」、「我們最優質的柯立委！志恩回來了，看到妳好開心喔」、「委員加油！到處都可奉獻自己，妳的分析評論的能力很好」、「最喜歡的柯老師」。

(中時電子報)