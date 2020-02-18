北市衛生局針對8位未配合規定擅離指定住所之居家檢疫民眾，各裁處1萬元罰鍰，分別為2月16日裁罰3人，2月17日裁罰5人。中央流行疫情指揮中心於109年2月16日公布國內新增武漢肺炎2例本土個案，此2名新增個案均無出國旅遊史，亦非確診病例之已知密切接觸者。因此北市衛生局呼籲應配合傳染病防治法規定之居家隔離與檢疫民眾，應確實配合勿擅離指定住所。

衛生局表示此8位未配合居家檢疫擅離指定住所，由區公所現場訪查發現而通報裁處。經北市警察局及民政局提送衛生局查證，核其行為已違反傳染病防治法第58條第3項規定，依同法第69條第1項第1款之規定，分別處新臺幣1萬元罰鍰。北市衛生局已於109年2月16日及2月17日開立裁處書。

北市衛生局提醒，具流行地區旅遊史之民眾，入境後須確實配合防疫政策，依據「旅客入境健康管理聲明暨居家檢疫通知書」規範於指定住所落實居家檢疫，不得外出，並每日量測體溫及紀錄，勤洗手、避免觸摸眼口鼻及佩戴口罩做好咳嗽禮節。如未配合中央流行疫情指揮中心防治措施，將依傳染病防治法裁罰，第一次違規裁罰1-15萬元，再次違規從重裁罰，並立即執行指定處所強制安置。

北市統計至109年2月17日止，共開罰32人。依情節輕重，違反居家檢疫規定分別開罰1萬元罰鍰計有27人、 7萬元罰鍰計有4人；違反居家隔離規定遭開罰6萬元罰鍰1人。

(中時 )