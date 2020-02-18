蘋果因新冠肺炎疫情衝擊，供應鏈復工率低落與下滑的需求，可能使公司無法達到第一季的季度營收目標。台股18日開在11,700.91點，下跌62.6點。

不過，因市場傳出，國巨上調漲價幅度，MLCC漲五成，同時新增調升電阻報價五成，3月起生效，被動元件族包括國巨、奇力新、大毅、華新科、禾伸堂、日電貿等股價皆開高。

群益投顧指出，新冠肺炎消息仍不斷擾亂台股，近期台股相對於亞股其他市場表現弱勢，遲未能回補武漢疫情造成的跳空缺口，指數面臨月、季線反壓，以及1月30日長黑，如要繼續上攻需要補量，量能縮減，將以震盪整理為主。

另一家本土大型投顧指出，目前新冠肺炎疫情持續延燒，加上大陸廠復工進度緩慢，上市櫃公司元月份營收已揭露完畢後，市場開始面2月營收數據不如預期的壓力，因此，反映在盤面上，法人看法差異性加大，評價標準亦有落差，加上疫情數據持續更新，也左右股市的表現。

因此，現階段關注的題材在上游缺料，下游缺工的概念上，但不二法門的選股仍偏向低評價，具備殖利率及法人青睞的個股，短線擇優為之。

(工商 )