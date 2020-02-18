台商感謝盧秀燕祝感心 安排專車載送回家

69名在台中市隔離的台商中，有不少人家住台中，今天早上6點多，3輛遊覽車分別載送到客運站與高鐵站，但有的家人不便來接，市長盧秀燕已提早請相關人員貼心詢問，是否需要交通工具，68歲的台商卓先生家人開車來載，但另名周先生因太太無法來載，市府特別派車到客運站接送返家，讓周先生直呼「台中市府好貼心！」

今日清晨從台中隔離所分別載送69名台商，其中28人與另名5人，分別搭兩輛遊覽車到客運站，其他36人則搭第三輛遊覽車前往高鐵搭車，其中一個5人的家庭成員，有大人、小孩，家人早在客運站等候，回家團圓。

在武漢經商的卓先生，子女也開車一旁早早等候，他難掩心中感受，直說「能回家真的太好了！」雖然急著回家，一面拖著行李一面對政府防疫稱讚有佳，表示做的很好，在隔離所的防疫因應及健康的關注，過程大家心情有點緊張，每天的觀察紀錄一定要配合，健康是自己的，而且能快速接他們返台，很慶幸，在台灣隔離長達14天，總是自己的家，也希望在武漢的台商有機會趕快回來。

擔任工程師的周先生派駐武漢，今天清晨解除隔離後，因太太無法來接，自己本來擔心交通工具的問題，盧秀燕之前就請人來詢問是否需要幫忙，今天一早7點多，市府已派車到客運站來接他，他說，在需要幫助的時候，市府對台中市民的照顧，在此時此刻，真的很有感。

(中時 )