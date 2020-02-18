被動元件廠上周進入第二波復工潮，但是仍有電阻廠、電感廠沒有復工，包含麗智昆山廠、厚聲深圳及昆山廠仍在等待復工通知；日商TDK的湖北孝感廠仍全面停工，湖北被業界認為是最後一波大陸官方放行的廠區，3月以前被動元件供給都將受到箝制。

電阻大塊的產能均在大陸，光是大陸產出的電阻就占全球總量60～70％，在陸續復工聲浪中，還有廠商沒有獲准復工，包含麗智昆山廠；厚聲深圳及昆山廠仍在等待復工通知，其中厚聲是沒有掛牌的台資大廠，產能規模僅次於國巨，電阻業界估計，目前還有兩家廠商沒有復工。

根據工研院產科國際所的整理，日商、韓商在中國大陸的生產據點主要分布在天津、江蘇、廣東沿海一帶，其中天津、蘇州、昆山、廣州、深圳等城市實施封閉式管理，尤其湖北孝感廠區全面停工影響最大。

三星電機、村田、TDK、京瓷、太陽誘電均有廠區分布在上述城市，粗估大陸產出的MLCC約占全球40～50％，在眾多廠區中，以日商TDK的湖北孝感廠區因處於疫情重災區，現在仍處全面停工階段，因而成為最大苦主。

被動元件廠表示，上周中小廠商開始復工，但是到工率都不高，這一周開始，廠商將面臨如何交貨的硬仗？接下來兩周物流是最大考驗，3月以前被動元件供應會因人力、物流的狀況而受到箝制。

(工商 )