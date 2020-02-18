蘋果公司周一宣布，因新冠肺炎疫情導致iPhone手機生產放緩，並削弱在中國的需求，蘋果將無法達成本季營收目標。

蘋果發布聲明表示，在中國的製造設施已經開始復工，但恢復的速度不如原先預期。由於這些生產據點尚未全面開工，蘋果iPhone手機的全球供應將受限。iPhone供應短缺將暫時影響公司的全球營收。

蘋果今年1月預測第二財季（1~3月）營收將介於630億～670億美元，優於分析師預測均值624億美元。

蘋果並表示，因爆發新冠肺炎疫情而祭出的商店營業限制已影響公司在中國的銷售，大部分零售店不是暫時歇業，就是縮短營業時間。「我們的零售店正逐漸恢復營業，將在盡可能穩定、安全的情況下繼續進行。」蘋果表示，將在下次於4月召開業績電話會議上提供更多相關資訊。

分析師之前估算，新冠肺炎疫情可能導致中國今年首季的智慧手機需求腰斬。

券商Wedbush分析師Daniel Ives在給投資人的報告中指出，到了2月中旬，新冠肺炎疫情對iPhone手機和蘋果業績的影響程度顯然比預期更糟。周二在美國從華盛頓總統誕辰紀念日的周末長假恢復交易後，蘋果的股價料將面臨反射性反應。但Ives也在報告中指出，對蘋果能從疫情衝擊中復原仍然感到樂觀，長期而言仍看好蘋果。

(時報資訊)