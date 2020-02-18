美律(2439)宣布，與英飛凌簽屬合作協議，未來將結合雙方優勢，在物聯網浪潮下，持續聚焦金字塔頂端的高規格MEMS麥克風市場，合作推出內建英飛凌晶片的美律MEMS麥克風。

美律MEMS麥克風事業部主管張朝森指出，語音已成為重要的人機介面，而MEMS麥克風正是語音辨識的關鍵器件，從前期筆電、手機等應用主要訴求近場高清通話；近兩三年來科技大廠相繼推出各種遠場語音喚醒及語音辨識的麥克風陣列解決方案，來實現過往只能想像的智能音箱、智能家電、智能穿戴產品及會議視訊系統，包括Amazon、Apple、Bose、Cisco、GN Jabra、Google、Harman、Poly、華為等全球頂尖品牌廠商，對高規MEMS麥克風的需求均日益增加，整體市場位於持續成長的軌道中。

英飛凌為全球MEMS麥克風晶片及感測器的世界領先供應商，也看好虛擬語音助理(VPA)對高規MEMS麥克風的需求，期望加速推動擴展MEMS麥克風的應用和市場，結合英飛凌與美律雙方的專業知識與優勢，雙方將共同滿足新興應用市場中語音互動的需求。

英飛凌射頻及感測器部門大中華區總監麥正奇表示，語音是最便利直覺的操作互動方式，在現在以及可預見之未來將引領人機互動的變革，並推升對於高階麥克風的需求。我們很高興能與美律實業展開合作，開發基於英飛凌MEMS以及ASIC裸晶麥克風的解決方案，打造更加優質的用戶體驗，開創多元應用場景的可能性。

美律MEMS麥克風事業部主管張朝森指出，在5G、AI、VPA、ML等沉浸式體驗、遠距應用等未來新興技術的推動下，MEMS麥克風的另一大市場將是車用語音與醫療產品的應用，有望帶動另一波的MEMS麥克風需求，而結合英飛凌的技術優勢，美律將持續以深厚的聲學技術為核心，提供給客戶最高品質的產品與服務。

(時報資訊)