「鑫合國際」公司遭檢舉2015年至2017年涉嫌未經金管會許可，對外招收會員，非法從事代客操作外匯保證金期貨或提供投資期貨建議，涉嫌違反期貨交易法。台北地檢署17日指揮調查局北機站搜索「鑫合」公司周姓前負責人住處等7處地點，約談陳姓、張姓講師等7人到案，18日凌晨訊後諭令陳、張等5人各以5萬至10萬不等金額交保。

至於負責人周男未到案，檢調擇日約談。

檢調調查，「鑫合國際」公司未經金管會許可，於2015年至2017年間，在臉書設立粉絲專頁，對外招收會員，會員分為白銀會員、黃金會員，會費各為3000元、7500元，非法從事代客操作外匯保證金期貨、或提供投資下單期貨建議，涉嫌違反期貨交易法。

檢調今兵分7路搜索「鑫合」公司周姓前負責人住處等7處地點，約談陳姓、張姓講師等7人到案，檢調發現，「鑫合國際」公司已經解散，目前正估算其不法獲利。

(中時 )