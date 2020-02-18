台中市政府教育局配合新冠肺炎校園防疫措施，避免大型集會引發群聚交叉感染，宣布高級中等以下學校108學年第2學期開學典禮取消辦理；針對國中三年級到高中三年級學生跨校選修的「優遊台中學」課程，因參與對象擴及台中、彰化、南投、苗栗等縣市，3月份課程全面暫停，預計4月份再開課。

教育局指出，高中以下學校除取消開學典禮外，開學第一周的友善校園週如「防制學生藥物濫用」、「防制校園霸凌」及「性別平等教育」等議題相關活動，也改以廣播、視訊及書面方式，或融入學期中其他校內活動宣導。

教育局表示，親師座談部分，國民中小學改以書面宣導或請導師電訪等方式因應；高三學生第二階段升學輔導工作(如繁星入學、申請入學)及一年級學生新課綱選組，如有召開必要，應於通風處辦理。

戶外教育活動延後至5月或暫緩辦理，活動日期變更衍生收退費問題，應與家長說明；如仍依規劃辦理，應落實「因應嚴重特殊傳染性肺炎高級中等以下學校及教保服務機構校外教學應行注意事項」規定。

教育局說，高中職國際教育旅行活動，則請各校依我國及出訪國家疫情相關警示資訊，以學生健康為優先決定是否續辦，並加強出訪前、中、後學生健康檢測及管理，考量疫情及學生健康，教育局將向教育部建議延後至6月後舉行。

(中時 )