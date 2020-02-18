高雄51歲李姓男子與65歲好友陳姓男子有生意糾紛，前年凌晨李男涉嫌在陳男住處縱火，導致陳男傷重不治。李男事後返回現場查看並向員警坦承「火是我放的」，隨即被警方逮捕。一審李男遭重判無期徒刑、須賠償家屬253萬元，二審法官認為李男自首且認罪，改判16年，可上訴。

判決指出，李男與死者陳男原為朋友關係，李男不滿陳男曾表示可提供生意機會而未履行，害李男特地為此辭去原有工作、失去收入數月。李男更懷疑陳男在外散播他好吃懶做的謠言，二人間又曾有購車糾紛。

李男心生怨恨之下，2018年12月8日晚間前往鹽埕區建國四路的加油站，一口氣購買20公升汽油，翌日凌晨3點50分許潑灑在陳男鼓山區獨居租屋處周圍與門口，以打火機點燃大火。陳男當時一度受困火場，全身80％2至3度灼傷，送醫搶救不治。

李男天亮後返回現場，並對正在鑑識的員警表示火是他放的，隨後遭到逮捕。陳男三名子女怒向李男求償喪葬、精神撫慰金共計323萬元。

一審法官認為，李男僅因細故就縱火，導致被害人傷重痛苦死亡，事後又以經濟狀況不佳的理由拒絕和家屬和解，縱使他事後返回現場自首，仍遭重判無期徒刑、褫奪公權終身，還需賠償陳男家屬253萬元。

二審法官則認為，李男自首且認罪，酌情予以減刑，改判改判16年、褫奪公權10年，全案可再上訴。

(中時 )