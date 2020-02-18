陸媒《環球時報》今天社評指出，新冠肺炎疫情顯然重大衝擊大陸經濟活動，這次經濟損失大陸社會會盡最大努力縮小、挽回，政府和市場的手也會盡力幫助陷入困境的企業。在社會倫理層面，這是眼下需要經歷的考驗，這期間來自境外的任何幸災樂禍都令人不齒。至於在戰略層面，那些希望大陸遭殃的力量就歇一歇吧。只能說，他們想多了，而且很幼稚，喜歡自欺欺人。

社評表示，這種衝擊會轉化成一些企業當下痛苦，對承受力弱的企業甚至會是災難。不過疫情畢竟是短暫的，它衝擊不了大陸的國家競爭力，也打斷不了大陸繼續發展的整體態勢，這恐怕是世界上絕大多數經濟學家的共識。

社評稱，這次大陸經濟雖然受了損失，但沒有出現混亂，支持大陸人日常生活需求的經濟部門都在加速運轉。除了口罩等防疫急需品的生產能力一時做不到達到需求水準的擴容，其他大陸人日常生活的必需品一樣也沒有減少供應。

社評指，電力、網路等基礎部門無一出問題，連需要大量人力的外賣系統也於近日迅速恢復，人們最擔心的蔬菜供應也沒有出嚴重問題。這些顯示的是：大陸經濟的內在組織能力非常強大、嚴密，無論是政府的手還是市場的手都在這場災難中行動得非常有效。

社評認為，一個問題是，西方輿論對經濟的大部分注意力似乎集中在GDP一個百分點甚至零點幾個百分點的差異上，但大陸社會看經濟也會同時往遠處眺望。短時間一些痛苦和困難當然也是問題，但保持競爭力和前面的希望同樣很重要。

社評說，為了抗擊疫情蒙受一點損失，大陸社會作為一個整體完全承受得起。大陸想方設法減少相關損失，尤其是從企業利益的角度善後，但真不認為這次衝擊會對經濟構成什麼戰略性問題。

倒是這場災難以一種極端方式，檢測了大陸的戰略反應能力。面對這麼嚴重的災難和在公眾中迅速傳播的恐慌，大陸政府有能力把全社會面對極度危險的挑戰迅速動員起來，用了不長的時間穩定了疫情，也穩定了人心。

社評強調，其實所有經濟災難最後都是以公眾信心崩塌全面失控，外界應當看清楚，只要有大陸今天的政治體制在，那樣全社會規模的信心大崩塌，就不大可能上演。所以說大陸經濟不會有某些美國菁英期待崩潰的那一天。

(中時 )