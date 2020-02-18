前疾管局長蘇益仁指防疫應提升至國安層級，台北市長柯文哲18日回應，不是從頭到尾都是國安等級嗎？他認為到現在都做得很好，沒有看出缺點。

蘇益仁認為大陸全面布局，從封城、蓋醫院，都為經濟復甦做準備，一旦4月疫情受到控制，禁令解除，台商、陸生大舉回來，恐怕許多人是輕症或無症狀者，台灣為那天做準備了嗎？只靠衛福部管不可能管全國，防疫必須提高到國安層級，才能減緩傷害。

柯文哲今早出席松山慈祐宮舉辦的「 護國禳瘟清醮法會」，未安排受訪，當被問到防疫是否提升到國安層級，柯反問，不是從頭到尾都是國安等級的嗎？

面對有立委呼籲政府提高防疫等級至一級，柯文哲表示，本來就是國安等級，一開始就是國安等級的處理。他還說，到現在都做得很好，沒有什麼建議，因為到現在為止OK，沒有看出缺點。

事後，柯文哲在臉書PO文指出，今日上天開示，宜少說話、多做事，該去工作了。

(中時 )