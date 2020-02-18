中國RISC-V陣營急於在物聯網市場，超車IP龍頭安謀（ARM）， 這一次，安謀端出物聯網平台，拉台廠參戰，用高度整合拉開與競爭者的距離。

安謀控股（ARM）是全球最大的半導體矽智財公司，靠授權IC公司使用矽智財賺錢。一年半前，他們卻悄悄在日本和速霸陸（Subaru）車廠合作，要用物聯網來幫速霸陸賣更多汽車。

做半導體的，跟賣汽車的有什麼關係？這個計畫，其實是安謀跨足物聯網的重要一步。

速霸陸車聯網 銷量翻兩倍

以前，速霸陸只能知道顧客在網路上的活動，看了哪些汽車車型，但對顧客用車的狀況難以掌握。一年半前，在母公司軟體銀行牽線下，安謀為一群日本速霸陸車主裝上連線晶片，讓汽車能把客戶用車狀況直接回傳。

以前要賣車，銷售人員只能坐等客人開口詢問，現在，速霸陸能掌握車主的使用狀況，如果汽車使用壽命快結束時，當車主把汽車開回原廠維修，銷售人員就能主動上前給出銷售建議。

採訪時，安謀資深副總裁暨物聯網雲端服務總經理穆卡瑪拉（Hima Mukkamala）告訴我們，「速霸陸的銷售效率因此增加2倍！」

這一次，安謀打算跨出晶片，直接跟台灣的工業電腦、網通廠合作，一起進軍物聯網商機，讓車連上網只是開始。他表示，安謀認為電表等基礎設施、消費性電子裝置、智慧城市和連網汽車，將是四個驅動物聯網成長的主要動力。「我們的IP（矽智財）已經賣進1050億個裝置裡，到2035年，將會有一兆的產品出現在市場上！」

但是，物聯網過去沒有大幅成長，主要原因就是「複雜」。穆卡瑪拉分析，像速霸陸以前要讓汽車連上網，必須自己找人設計晶片、軟體，做成模組，再跟電信商合作連上網路，還要自己處理和分析資料。

安謀開始用布建半導體生態系的方式，讓布建物聯網化繁為簡。「我們花了3、4年做這件事，把物聯網變成一個個模組，」他解釋，安謀先定出一個標準，確定資料在物聯網傳輸的過程，從端到雲，整個使用週期裡都不會有安全問題。

設計物聯網晶片的公司、設計軟體的公司，或是設備公司，只要確認自己的產品符合標準，就能放進安謀的物聯網解決方案裡，穆卡瑪拉解釋，「設計物聯網就會像堆樂高積木一樣，可以模組化」，也只有符合標準的產品，才能打進安謀的生態系。

因此，2019年，安謀的代表頻頻拜訪台灣的工業電腦和網通廠，希望台廠加入自家的物聯網生態系，還打算帶著台廠一起攻物聯網商機。

「我們不做Gateway（閘道器），不做Sensor（感應器），但我們可以讓客戶得到物聯網服務，」穆卡瑪拉解釋他們需要台廠的原因，「我們先問客戶你們想蒐集什麼樣的資料，想解決什麼問題，再帶著一群夥伴進去做生意，」他解釋。

RISC-V螞蟻雄兵 蠶食市場

在台灣，像研揚、研華和新唐都是安謀的物聯網合作夥伴，研揚提供智慧路燈產品，研華提供電動車充電樁，新唐則提供智慧家庭和智慧電表晶片。安謀還在台灣拜訪廠商，尋找能提供物聯網閘道器的公司，如果通過認證，當安謀要跟其他車廠談車聯網的解決方案時，這些車廠就能從安謀提供的合格名單裡挑選符合認證的台廠，快速組合出一個物聯網解決方案。

這恐怕也是安謀面對競爭者挑戰時，保住王座的重要布局。因為，目前中國IC設計公司希望透過新技術，挑戰安謀的地位，安謀的競爭者就包括RISC-V陣營。RISC-V的策略是，繞過已經成熟的手機晶片市場，直攻正在萌芽、碎片化的物聯網市場，用螞蟻雄兵的方式分食安謀的市場。

如今，安謀端出來的回應，是用一個高度整合、模組化的平台，反擊對手各自出擊，缺乏整合的弱點，把台灣硬體廠變成盟軍，形成最強的物聯網聯軍。安謀在物聯網平台的動作，不只關係新技術的發展，恐怕也是安謀和RISC-V兩大IP陣營的關鍵之戰。…(本文節自財訊599期，詳全文)

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(中時電子報)