趙元同調情林千又。(圖／翻攝自IG、微博)

情歌天后梁靜茹和富商趙元同（Tony）去年爆出婚變，12月初正式離婚，9年婚姻畫下句點，外傳離婚原因是趙元同對婚姻不忠，兩人尚未離婚時，趙元同就被爆周旋在名媛林以婕、納豆前女友林千又之間，但他始終駁斥偷吃傳言，不過才恢單2個月的他，似乎又不安分，被抓包在林千又IG大膽調戲對方，讓網友超傻眼。

林千又日前在IG曬出比基尼辣照，露出完美身材比例，纖腰長腿超吸睛，豐滿上圍更是呼之欲出，之後轉身辣秀翹臀，對著鏡頭擺出多個撩人姿態，性感十足。不過有網友發現，趙元同在PO文下方留言，一語雙關寫下：「硬了...拳頭硬了。」但現已刪除。

不過不少網友已截圖，直言他才剛結束婚姻2個月，就高調調情其他女生，讓不少人傻眼「不忍直視」。其實，趙元同之前就被周刊爆料，和林千又同遊新加坡，同行的還有名媛林以婕，3人穿上同樣衣服，趙元同更左右逢源，右手摟林千又，左手摟林以婕，感情看起來非同一般，不過他卻矢口否認報導。

(中時電子報)