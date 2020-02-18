為抗擊新冠肺炎疫情，據大陸新華社17日報導，北京將再度發揮驚人的建設效率，預計從17日起，在6日內打造一家單日產能25萬個口罩的工廠，來舒解不斷升高的口罩需求。

據了解，該工廠為改建而成，因此，建造時間將再縮短。承接該案的建設公司表示，工廠落成後將會用於生產民用防護口罩，單日產量25萬個，單月可達759萬個；該公司預計，這個案子從17日開始動工，本周六就可以完工。

(旺報 )