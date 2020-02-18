北京將於一周內建成口罩工廠 單日產能25萬個 09:252020/02/18 旺報 李澍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 為抗擊新冠肺炎疫情，據大陸新華社17日報導，北京將再度發揮驚人的建設效率，預計從17日起，在6日內打造一家單日產能25萬個口罩的工廠，來舒解不斷升高的口罩需求。 據了解，該工廠為改建而成，因此，建造時間將再縮短。承接該案的建設公司表示，工廠落成後將會用於生產民用防護口罩，單日產量25萬個，單月可達759萬個；該公司預計，這個案子從17日開始動工，本周六就可以完工。 (旺報 ) #口罩 #工廠 #日產 #公司 #建設 也許您會感興趣 推薦閱讀 停課不停學 上達學堂在家不無聊 04:102020/02/15 地方新聞 《可不可以》辦告白活動 自招勇敢追愛 04:102020/02/15 娛樂新聞 口罩實名制 明起303家衛生所可買 14:242020/02/15 生活 16日起 衛生所可買到實名制口罩 15:192020/02/15 生活 檢疫者回家有困難…指揮中心稱無症狀戴口罩可搭大眾運輸 01:192020/02/16 政治要聞 衛生所加入賣口罩 南市兒童口罩銷量差 16:182020/02/16 生活 蘇揆臉書分享口罩數量提升 可購買人次增加 23:382020/02/17 政治 兒童口罩販售 改七天四片 04:102020/02/18 財經要聞 夜市業者一罩難求 盼政府救急 04:102020/02/18 生活新聞 雲縣社區媽媽齊心 趕製口罩套 04:102020/02/18 地方新聞 財經熱門新聞 驚！郭台銘質押鴻海股票逾43萬張 市值破400億元 - 財經 兩大利空重擊！台積電今股價遭襲 狂摔7元 - 財經 快了…台股誰在裸泳？專家爆散戶撿槍時機 - 財經 ARM跨足物聯網 揪台廠打團體戰 - 財經 蘋果A14產量打趴A13…洩驚人內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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