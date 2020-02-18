國民黨中常會日前通過立委傅崐萁恢復黨籍案，引發黨內批評！前國安會秘書長金溥聰昨指出，國民黨做出倉促以及錯誤的決定，將來會付出代價。對此，全國公務人員協會榮譽理事長李來希千字文砲轟金溥聰，更感嘆表示，金回來的第一刀卻是砍向自己人！

李來希在臉書撰文指出，2014、2016年國民黨敗選之後就看不到金溥聰的蹤影，「是在閉門思過？還是在韜光養晦？還是在等候時機？」他提及，2018年地方公職人員大選，韓國瑜一人救全黨。金在哪裡？2020年總統與國會大選，國民黨全面潰敗，金又在哪裡？李認為，這段選舉征戰期間，金承擔過什麼身為重要黨員的責任？「傅崐萁先生過往縱有若干不是，也已付出法律上的代價，這次大選期間替藍營守住了花蓮這塊淨土，韓市長的得票率最高的地方就在花蓮，是你金小刀的功勞嗎？還是我們這些卑微的小黨員與傅崐萁先生挨家挨戶努力守護的成果？」

李來希接著表示，這幾年來國民黨在風雨飄搖中幾乎要沈船，幾乎都快要滅頂了，金溥聰是不知道、不在乎，還是沒有感覺？請問是誰造成的？是傅崐萁？還是金溥聰或是馬英九？「是非對錯自有公斷，我們不想活在過去細數你們之間的是非與功過，或是什麼樣的恩怨情仇，我們現在要的是抬頭看，向前行，找回一條讓國民黨重生的道路，我們需要的是廣結善緣」。李來希認為，國民黨的影響力已經萎縮到幾乎讓人看不到了，現在最需要的不是擅於內鬥的政治人物，要的是海納百川有容乃大的人才與對策。

李來希指出，以為金溥聰復出是為讓國民黨重新站起來，未料看到的卻是橫刀亂砍，談程序正義、負面形象、爭議性人物。李來希說這些話跟金過去的作為對照，不覺得臉紅嗎？傅崐萁的爭議性與金相比，小巫見大巫！

李來希說金溥聰利用幾個年輕人作幌子，說讓傅崐萁恢復黨籍會傷害黨的形象，從而影響黨對年輕人的認同。李反問，傅崐萁有那麼偉大？多一個少一個傅崐萁對年輕人的認同有那麼決定性的影響？「你也太看得起傅崐萁先生了，今天國民黨沒有了傅崐萁，就能得到年輕人的青睞？那麼請問國民黨怎麼潰敗的？傅崐萁還沒有復權，國民黨就已經倒了，而且倒的很徹底，不是嗎？原因是什麼？肯定跟傅崐萁無關，不是嗎？」

李來希認為，若金溥聰那麼在乎國民黨的永續發展、那麼在意國民黨的利益，現在正是參與的好時機，「參選吧！直接參與改造國民黨的選舉，最好參與黨魁的選舉，這次補選來不及參與，那就參與下一屆國民黨黨魁的選舉」。他呼籲金透過選舉去取得所謂改革與爭取年輕人認同的正當性，不要老是躲在後面操控當個藏鏡人。

(中時電子報)