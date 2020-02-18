無黨籍立委傅崑萁黨籍回覆案，因為程序正當性，引起國民黨內反彈。前國民黨秘書長金溥聰今天接受廣播專訪表示，傅崑萁作為友軍沒話講，但是進入體制內會有潛在副作用，對國民黨形象造成嚴重傷害。

金溥聰說，一個黨要廣匯百川，每個人都有該擺放的戰鬥位置，不可能全都找聖人組成一個團隊，一定是混雜在一起，但是有些適合當盟友側翼，一把他擺到台面上，就先輸了一半。

他又說，政治不是聖人事業，不可能都是找很乾淨的人，之前當黨秘書長的時候，很多爭議性的地方人物都是他一一登門拜訪，拜託他們就應該在的「戰鬥位置」。

「我跟傅崑萁打交道很久了，也做過國安會秘書長，很了解他在地方上的作風。」金溥聰表示，傅崐萁爭議很多，最大的就是炒股案，很多事情有興趣可以上網去看，像是起訴書的內文，看完以後就知道他在說什麼。

他又進一步表示，傅崑萁多年來想回來，但國民黨對他一直有疑慮，花蓮縣黨部流會，結果在中常會打破程序處理，說明了他的能力有多強，「人在體弱時受病毒侵入，很容易臥床。」

金溥聰指出，他當黨秘書長的時候，傅崑萁就想要回黨，但是大家有疑慮，被他擋了下來。至於這次也應該要由新任主席與中常委投票決定，如果真的通過了，那也是他們該負起的政治責任，不該是由看守職務做重大決策，這樣好像是趁虛而入、強度關山。

國民黨主席參選人郝龍斌以及前主席朱立倫都認為朋友越多越好，不排斥傅崑萁回復黨籍。對此，金溥聰認為，郝、朱在政治上都還想要多做一些事情，「每人立場不同，我同情他們，但是現在不是和稀泥的時候。」他強調，朋友越多越好，但不能找會有潛在負面形象的朋友，要怎麼去矯正年輕人、中立選民的負面想法，這是傅崑萁要自己做的。

(中時 )