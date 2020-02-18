為了全面封鎖華為，川普政府在產業鏈、司法與外交多管齊下，近期不僅美司法部起訴華為、持續遊說盟友勿用華為之外，據路透社引述兩名消息人士指出，華府正考慮修改美國監管規定，封鎖全球大廠向華為提供晶片，就要讓他們「一片也拿不到」，而華為主要供應商、全球最大的晶圓代工半導體製造廠台積電當然也榜上有名。

報導指出，一名消息來源表示華府高層近期開會討論對大陸電信巨擘華為採取的在商業上的新限制方案，切斷其晶片供應也在會中討論，雖然此一計畫當前只是草案，但離定案仍有段距離。

報導稱，一旦成案，除了華為首當其衝之外，華為旗下海思半導體主要晶片供應商台積電、美國蘋果與高通半導體也受影響。另一名消息來源表示，「我們要嘗試的是，確認可能被華為控制的晶片『一片也拿不到』。」

針對銷售至華為的全球晶片供應商，美國主管單位也考慮改變「外國直接產品原則」（Foreign Direct Product Rule），要求採用美國技術或軟體的外國製造商接受美監管規格。路透去年11月報導也指出，當時華府曾提出草案，川普政府將強制使用美國晶片設備的外國公司在對華為貨供前，必須向美方申請許可。

雖然美商務部對於限制對華為供應晶片的方案拒絕評論，但其發言人指出，由於華為因竊取商業機密，「再次確認在執照申請這一方面，需要提高警覺」。

華為正處於美陸科技戰的暴風圈核心中，美國極力嘗試說服盟友在5G建設上勿用華為設備，聲稱其有裝置後門，恐遭間諜行為。華為一再否認美方指控。

(中時電子報)