教育局自105年起創辦「優遊台中學」，利用假日開設多元學習課程及活動。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

台中巿政府教育局自105年起創辦「優遊台中學」，利用假日開設多元學習課程及活動，希望培養學生的知識與創造力，今年由62校及國立自然科學博物館開設88門、102場次課程，除台中巿國中三年級到高中三年級學生可以參加外，更開放給彰化、南投及苗栗的學生自由選課。

教育局長楊振昇說，市府今年邀請在地館院合作，包含國立自然科學博物館、國立台灣美術館、國立公共資訊圖書館、台中歌劇院、台中市纖維工藝博物館及豐原漆藝館等6館院，加上台中14所大學、48所公私立高中職校一起開課，內容橫跨語文、自然、人文、社會、藝術及科技等領域。

新民高中江同學及龍津高中廖同學表示，「優遊台中學」提供很多課堂上學不到的東西，還能依照興趣選修，學到不少知識。「優遊台中學」預計4月11日開課，市府將持續邀請台中市各類教育資源加入，提供更多元的課程。

楊振昇表示，「優遊台中學」是台中教育發展特色，培養學生自主學習、跨域整合及終身學習精神，並與自我、他人、社會、自然互動，鼓勵高級中等學校結合大學及社教館院等資源，提供學生多元、優質、探索的學習機會；學生每學期修習達18小時，教育局將核發研習證明書，鼓勵學生選修。

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