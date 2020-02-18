NB/PC的ODM廠自中美貿易戰以來，受到品牌客戶要求移產能，展開第一波的東南亞遷徙潮；而年初的新冠肺炎疫情擴散，造成大陸停工和封城等不確定因素增加，再啟動了第二波的遷徙潮，和碩昨天（17日）董事會通過斥資1.5億美元、相當於新台幣45億元，成立越南子公司。和碩將在越南為微軟組裝Surface系列筆電，以分散和碩蘇州廠復工壓力、降低肺炎疫情帶來的不確定性。

NB/PC ODM的5哥近二波的東南亞遷徙潮，合計將投資東南亞的建廠（或擴廠）金額至少260億元新台幣，也意味著5哥們在大陸的產能占比將逐漸分散至東南亞。

首先，廣達筆電主要生產基地在重慶，但在2019年底宣布100%持股的泰國廠QMB Co., Ltd.成立，投資10億泰銖目前試產中，預期最快今年第2季才能量產，分擔重慶廠部分產能，主要生產筆電與智慧音箱等消費性電子產品。2020年1月13日再宣布增資10億泰銖（約新台幣10億元），廣達累計對泰國子公司的增資達20億泰銖。廣達在泰國當地購買現成廠房，快速設立生產線與試產，以達成客戶要求2020年一定要有東南亞產能的目標。

仁寶筆電主要生產基地在四川重慶與成都，另外，蘋果的Apple Watch也是在四川生產。仁寶最早在越南投資要溯及到2007年，2007年越南加入WTO（世界貿易組織）後，當年11月仁寶首度投資越南河內，規劃300公頃，預計在當地生產電腦螢幕、筆記型電腦、電腦周邊設備、液晶電視螢幕及其他電子零組件，預計每年生產2,400萬台電腦，僱用3.5萬名員工，同時準備邀集50家協力廠前往越南。沒想到隔一年爆發全球金融風暴，供應鏈又不完整，仁寶在越南永福省的工廠只好默默關閉，閒置多年，因美中貿易戰，越南再成為新投資重鎮，仁寶2019年底重啟越南工廠，並強調未來2-3年產能移轉重點將放到越南。2019年仁寶增資越南公司11.28億元新台幣，現階段先以中低階筆電部分組裝為主。

和碩營收60%來自iPhone，主要是在上海、昆山工廠生產。東南亞有印尼巴淡島，2020年2月17日宣布投資45億元成立越南子公司。和碩在印尼巴淡島的新廠2019年6月開始生產，根據印尼經貿網站DetikInet報導，和碩在巴淡島投資3億美元（約新台幣95.3億元），主要是組裝Macbook及iPad。

英業達筆電在重慶與台灣兩地生產，大陸產能占比達七成。伺服器則在台灣、上海、捷克與墨西哥生產。智慧裝置在上海、南京、南昌與馬來西亞生產。2019年1月馬來西亞檳城廠已經出貨，負責銷美通訊類產品，現在是租廠房加外包。2019年12月英業達董事會決議斥資馬幣4000萬元(未稅)(約新台幣 2.91億元)向 Lite Kabel購置位於馬來西亞檳城廠房，因應未來智慧裝置產品業務擴充需求，預計2021年第三季完成，因應未來智慧裝置產品業務擴充需求。英華達生產消費電子類產品，包括小米手機、Sonos智慧音箱、Google Home音箱、HomePod及AirPods系列、IoT戶外三表（水表、煤氣表、電表）、5G模組產品，2019年出貨7,000多萬台，年增5%內，2020年目標正成長，預估總出貨量將在7,500~8,000萬台之間。

緯創目前在全球的生產地，比重仍以大陸最高，即重慶、江蘇、廣東等廠房。2019年12月19日緯創董事會通過因應業務發展及策略規劃需要，將以4,500萬美元（約新台幣13.5億元）在越南設立子公司Wistron InfoComm （Vietnam） Co., Ltd.，並在越南盾5.4兆元（約2.36億美元、約新台幣71.3億元）之額度內進行投資，擴充筆電廠房、產能。總計緯創前進越南將投資約84.8億元。在越南將新設廠房、產線，因應美系客戶筆電需求，預期產線在2021年上半年正式投產。緯創落腳於北越河江省同文縣，考量鄰近中國大陸IT供應鏈聚落，且交通運輸方便。除越南外，緯創也在菲律賓、馬來西亞、台灣同步擴產外，同時在全球擁有25個據點。

(時報資訊)