高雄市長韓國瑜選戰後，回到高雄稱要努力市政，不碰政治議題。不過，似乎又破功了。在昨日的防疫應變會議上，只要有關中央的問題，韓國瑜都「主動」回答，但當記者問到關於「威士特丹號」疫情調查，韓國瑜似乎又變成「韓總機」，交給別人回答。網友看到這種情形，全一面倒譏諷，韓總機上身？

韓國瑜昨召開市府新冠肺炎應變指揮中心會議，據《TVBS》新聞報導，韓開頭就談到新冠肺炎首起死亡案例的計程車司機，並點名衛福部長陳時中，這難道不是社區感染，要陳回答「Yes or No」，還認為這是本土感染。可是當記者問到跟高雄市民相關的「威士特丹號」疫情處理，韓沒等記者問完，就把麥克風遞給旁邊的衛生局長來回答。

許多網友看到這幕，譏諷「又韓總機上身了阿」、「記者問郵輪，你就把麥克風遞給隔壁的衛生局長，現在找分機喔！高雄人要你這市長做什麼」、「找碴最在行！高雄前幾日新聞台就爆出很多碼頭計程車難以掌握，到今天韓市長團隊才剛剛去調監視器畫面查詢。罵人很會，自己慢三拍以上。還好沒當選總統，不然520後台灣全境病毒大擴散...天佑台灣」、「記者：我問你郵輪，你跟我說陳時中，我又不是陳時中」、「你把高雄管好就好.....上次不曉得那個市在大家反對下...讓一艘船人下來趴趴走」。

(中時電子報)