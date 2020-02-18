「瑞傑國際地產公司」遭檢舉以投資泰國房地產為由，保證前2年獲利10％，並找來多名正妹業務攬客，非法吸金4億餘元，估計逾200人受害，涉嫌違反《銀行法》。台北地檢署18日偵結，預計起訴瑞傑前負責人、前台東市長陳建閣、擔任瑞傑負責人的北聯幫主王際平、監察人侯逸芸、正妹業務李怡君、本土劇藝人成潤（本名陳伯偉）等人。

檢調調查，陳建閣2017年設立瑞傑地產，並擔任董事長，直至今年3月中旬，才由北聯幫主王際平接任，營業項目為住宅及大樓開發租售、不動產買賣租賃，但實際上以推銷投資泰國房地產為主，不但在臉書成立多個粉絲專頁，並舉辦「錢進泰國說明會」等活動，找來大批年輕正妹當業務員推銷，招攬投資人。

瑞傑地產向投資人提供有關泰國房產投資、周邊經濟體系、未來10年趨勢、營建計畫的免費諮詢，宣稱泰國正火熱興建高架高速公路、雙軌貨運鐵路，連接3個機場的EEC高鐵等基礎建設，投資泰國房地產獲利可期。

瑞傑公司還吹噓泰國海外地產投資時間長度不定，「131萬即可輕鬆入手泰國房市」，並保證投資前2年可獲利10％，以每「戶」為投資單位，投資金額約1至200萬元，誘使200多名投資人掏錢投資，瑞傑公司為取信投資人，曾安排部分投資人赴泰國參觀投資的不動產。但檢調發現，瑞傑所宣稱的泰國不動產，僅有工地卻長期停工，投資人因拿不到紅利，血本無歸，憤而向檢調檢舉。

檢調去年10月，兵分14路搜索瑞傑地產等處，並約談陳建閣、擔任瑞傑負責人的北聯幫主王際平、監察人侯逸芸、正妹業務李怡君、本土劇藝人成潤（本名陳伯偉）等人。

(中時 )