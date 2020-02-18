國民黨立委傅崐萁恢復國民黨籍案，話題持續延燒。前國安會祕書長金溥聰18日接受POP Radio廣播節目專訪時表示，他是就事論事，講該講的話，若讓傅崐萁恢復國民黨籍進入國民黨體制，潛在可能的副作用是非常高。（劉宗龍攝）

國民黨立委傅崐萁恢復國民黨籍案，話題持續延燒。前國安會祕書長金溥聰18日接受POP Radio廣播節目專訪時表示，他是就事論事，講該講的話，若讓傅崐萁恢復國民黨籍進入國民黨體制，潛在可能的副作用是非常高。(圖文／劉宗龍)

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