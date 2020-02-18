新冠肺炎疫情不斷傳出居家檢疫者外出失聯案例，台北市長柯文哲15日才放話，不排除祭出電子手銬手段，並嗆「叫你隔離就隔離，若不守法就嚴厲手段處理。」但顯然還是有不少人不甩柯文哲，台北市衛生局上午公布，又查出8名居家檢疫者趴趴走，將分別處以1萬元罰鍰。

北市統計至109年2月15日止，共開罰24人。依情節輕重，違反居家檢疫規定分別開罰1萬元罰鍰計有19人、 7萬元罰鍰計有4人；違反居家隔離規定遭開罰6萬元罰鍰1人。

今天上午又宣布開罰8人，遭罰的民眾已經高達32人。柯文哲日前強調，不喜歡一開始就拿出霹靂手段，但是社區安全還是很重要，如果大家還是不守法，就要用很嚴厲的手法來處理。

柯文哲則表示，雖然他一開始就已經開罰，最便宜的是1萬元，但也有到6萬元還有7萬元；柯直言，「叫你隔離就隔離，不在家隔離，就變成你是危險，對這個社區造成危險，我們就要嚴罰。」

(中時電子報)