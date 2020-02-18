新北市居家檢疫人口攀升至4431人，成為各區公所極大負擔，市長侯友宜今上午主持第12次應變會議時表示，將在周四成立「居家檢疫關懷中心」，結合醫師公會、藥師公會、民間團體等資源，協助居家檢疫者14天內外出、就醫、心理諮商等問題，「國內爆發社區感染可能性很高，新北市全力備戰，更要長期抗戰。」

侯友宜指出，隨著疫情延燒，中央不斷擴大居家檢疫範圍，一個都不能漏掉，新北市29個行政區共4431人，高居全國最多，居家檢疫14天期間仍有很多基本生活需求，仰賴民政局、衛生局、環保局甚至區公所里幹事等第一線同仁辛苦付出，負擔其實很大，未來清明節台商返台，列管人口勢必有增無減。

侯友宜說，未來居家檢疫人數上升，單由區公所控管恐難負荷，新北市預計周四上午成立居家關懷中心，進駐市府9樓，由市府統整指揮中心，隨時跟第一線區公所人員保持密切配合，希望新北市能作為模型，供各縣市參考

(中時 )