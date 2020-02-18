美國政府擬祭禁令限制中國大陸企業取得晶片技術，衝著華為而來；另因新冠肺炎疫情，蘋果公司宣布將無法達成本季營收目標。台積電(2330)兩大客戶均傳利空，台積電跳空開低7元為324.5元，回測季線關卡。

路透社等外媒報導，美方將於本週及下週召開高層級會議，商討是否對華為實施新禁令。據指出，美國商務部將修改《外國直接產品原則》(Foreign Direct Product Rule)，阻止台積電等半導體公司向華為供應晶片，但目前尚不清楚是否會通過。

另外，蘋果公司周一宣布，因新冠肺炎疫情導致iPhone手機生產放緩，並削弱在中國的需求，蘋果將無法達成本季營收目標。

蘋果及華為為台積公司兩大客戶，台積電股價今日受此兩利空衝擊，股價開低。17日美股因總統日休市一天，14日台積電美國掛牌ADR股價下跌1.92%、收58.19美元。台積電本周一收低至331.5元回探月線關卡，今日跳空開低，測試季線支撐。

(時報資訊)