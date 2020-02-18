寒流報到，不少農友採用「灌水」來保持土壤溫度，而佳冬青農楊鈞賀因長年實施「溺水栽種法」，防寒效果更顯著，近幾次寒害中，他的落果率低、產量平穩。（謝佳潾攝）

寒流報到，不少農友採用「灌水」來保持土壤溫度，而佳冬青農楊鈞賀因長年實施「溺水栽種法」，防寒效果更顯著，他在蓮霧套袋後即引地下水淹至土壤表面、抑制根系生長，除集中葉面養分供應果實，也讓蓮霧樹習慣水的短暫浸泡，近幾次寒害中，他的落果率低、產量平穩。

楊鈞賀指出，「溺水栽種法」是他師父羅佳銘傳授的，也是羅依蓮霧特性所研發的種法，不是官方或大家所認知的那般，大家都覺得「任何東西泡水就爛了」，但其實，只要不是長期浸泡或有土傳病菌，蓮霧的樹根並不容易泡爛。

他進一步指出，蓮霧的營養主要是透過葉子行光合作用來傳遞，所以控制葉面養分很重要，而溺水栽種就是抑制根系生長來控制「樹葉量」，在套袋後引地下水淹至土壤表面，減少氧氣進入土內壓制生長，一來不多長葉子，二來將養分集中在僅有的葉子上。

他說，這不僅有效控制果實生長，在寒害時也不必太擔憂，因農友習慣的防寒措施「灌水保溫」，實與溺水栽種如出一轍，只是前者為禦寒、後者為控制生長，且他溺水栽種實施多年，果樹早已適應短暫的浸水，反差感不會太大。

「落果率真的很低！」他開心地說，自實施溺水栽種後，近幾次寒害的落果率都偏低，引得鄰近不少農友跟他請益，不過這種法也是要看地點，較佳冬地勢更低的林邊、南州就不適合，因2處的蓮霧樹真的泡在水裡太久，根會爛。

(中時 )