隨著新型冠狀病毒疫情的蔓延，外媒引述權威最新報告與調查表示，此次疫情大陸乃至全球的企業都受到打擊。甚至有可能影響大陸與全球經濟增長。

美國之音今天報導，鄧白氏諮詢公司（Dun ＆ Bradstreet）近期發布報告指出，大陸有近90％企業位於新冠疫情重疫區，約5萬家外國公司的分支機搆和子公司也位於這些地區。政府強制關閉其中一些企業，「嚴重影響了中國經濟，也影響了在這些地區擁有業務或供應商的全球企業。」

報告稱，受影響的企業範圍很廣，其中服務業、批發業和製造業受疫情衝擊最嚴重。為防止病毒的進一步傳播，大陸多地實施了封控措施。企業員工無法返回崗位，貨物運輸受到阻礙，從而導致上述行業面臨著壓力與困境。

報告還說，新冠疫區很多雇員不足10人的微型企業和雇員不足100人的小型企業。這些公司很可能受到更嚴重衝擊，即便疫情得到控制，它們的恢復可能會更加困難。

分析師指出，新冠疫情並影響全球供應鏈。大陸供應商受疫情影響無法提供產品和材料，許多依賴大陸供貨的外國公司受到影響。

路透報導，上海美國商會一項最新調查發現， 有幾十家公司表示新冠疫情的防控措施已經影響到他們的全球供應鏈。其餘公司預計，這種影響將在今後一個月內顯現。

鄧白氏報告最後建議受影響的企業，立即採取措施減輕面臨的進一步風險。

鄧白氏報告又稱，大陸經濟約占全球GDP的20％，如果疫情在2020年夏天後才控制，疫情造成的連鎖效應，可能會拖累全球GDP增長。

美國之音報導，受到新冠病毒疫情及印度、墨西哥等國面臨的國內挑戰，全球三大信用評級機構穆迪公司（Moody s）2月16日下調了2020年全球GDP增長預測。穆迪公司將大陸2020年的增長預期從之前的5.8％下調至5.2％。

關鍵字：新冠肺炎、GDP、大陸、全球

(中時 )