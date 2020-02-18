東台大陸子公司蘇州東昱精機接獲當地政府通知，已於17日復工。大陸客戶訂單並未因疫情取消，延後復工，工作天數減少，將影響東台大陸事業2月合併營收，還好最近接獲東南亞轉單、台商回流及其他亞洲地區訂單都明顯增加，藉此彌補大陸出貨下滑的部分。

東台因過年提前放假，工作天數減少，元月合併營收6.05億元，月減45.2％，年減26.4％。農曆年後，大陸新冠肺炎疫情擴散，東台大陸蘇州廠原訂10日復工，但配合當地政府防疫工作要求，直到17日才復工，東台表示，東台蘇州東昱除因應當地防疫應變措施，持續密切注意當地疫情發展及員工健康狀況外，也會將配合供應鏈及客戶復工時間，調整出貨時間。雖然客戶訂單並未因疫情取消，但二月工作天數減少，會彈性調整產能。

東台表示，東台近期接獲東南亞地區機車等產業轉單，台商回流增加設備投資，以及大陸以外其他亞洲地區客戶機台汰舊換新及自動化產線的需求，減輕中國大陸地區營收降溫所受的影響。

(工商 )