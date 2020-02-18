信民播客的聽眾朋友大家午安，我是黃清龍，又是一個禮拜的開始，現在，包括台灣在內，全球都還籠罩在武漢肺炎疫情的擴散，台灣也出現第一個死亡病例，所以大家都講說，接下來這一段時間，是我們台灣防疫非常關鍵的時候，所以各方面都在呼籲，大家一定要做好防疫的日常上的準備。

從大的角度來看的話，我們一方面看到，中國大陸現在中央要求強制開工，這個是從習近平中央的指示，在地方上的，當然有各種不同的應對。也有以防疫優先，但多數都顯然要朝復工的方向來走，為什麼中國必須冒險強制開工，因為我們知道一旦開工，一旦人群聚集、工人回來這個角度來看，就是增加了把疫情擴散、失控的危險，有什麼樣更大的理由，讓所謂開工，反而要超過疫情可能帶來的風險，這兩者要怎麼去比較，我們上個禮拜有談到說，到底是要救人，還是救市，其實主要原因就是因為中國，因為整個疫情下的經濟數據，是非常怵目驚心的，這是來自中國方面的資料，有助於我們來理解這一波武漢肺炎，對中國的經濟影響有多大，甚至中國方面的評論者都認為說，如果任由各地繼續封城下去的話，那麼到最後打垮中國的不是疫情，而是經濟衰退。當然這樣的說詞，多多少少是為了要呼應中央的政策訴求，但實際上也有他客觀數據的支持。

今天節目一開始跟大家講一下，在中國目前的經濟數據到底有多糟糕，我們看到從疫情發生之後，中國六大發電集團，日均耗煤量，已經從十二月的七十多萬，每天的七十多萬噸驟降到二月十一號的剩下三十七點二萬噸，降幅差不多是一半左右，跟去年同期相比，降幅是百分之四十，也就是說跟去年的一二月相比，一二月的時候是過年期間，但是降幅也達到百分之四十。另外，從十二月三十一號到二月十一號，全中國的三十大宗城市商品房的成交面積只有五點零四萬平方米，跟去年同期相較，下降差不多百分之九十，也就是說只剩下一成左右。這就可以理解為什麼恆大集團要推出的全面降價七成五，而且進行網上交易的情況，但能不能夠突圍，這個現在都很難講。

第三個有關交通的部分，從大年初一到二月十一號，全中國各類交通工具的旅客發送量只有二點三、四億人次，這個數字跟去年同期相比，下降了差不多百分之八十，即使是春節結束以後，回程最集中的一線城市，跟去年同期相比，北京下降了差不多百分之七十，上海下降百分之六十五、廣州下降百分之七十四、深圳下降百分之七十。另外，我們從汽車銷售來看的話，一月份的這個汽車的銷售只有一百六十九點九萬台，跟去年同比下降百分之二十一點五，二月份甚至還可能下降更多，另外，還可以看到一個指標，就是，中國的快遞業務在春節期間，那麼同比，就是跟去年同期相比下降百分之九十五，快遞當然跟所有的商務活動是連結在一起，這也顯示即使是電商也是大幅的下降，也就是說大家都節縮消費，所以從這個數據來看，是非常、非常可怕的。

現在已經推動開工，開工率還沒有很準確的數據出來，但是如果你從發電量跟人員回程的情況來看的話，開工率很顯然一定很低，現在可能不只是上市公司跟規模以上的企業開工率會很低，中小微企業，也許第三產業也就是消費內需的開工率，恐怕低的更加可怕，所以目前在中國，因為全國性封城的關係，現在各類的餐飲酒店跟旅遊服務業，事實上已經全面陷入停頓的狀態，這一類產業，估計開工率不會超過百分之一，建材、汽車配件的維修這類的行業，市場開工率大概不會超過百分之十，可以說這麼大規模的封城跟企業停工停業，可以說是中國至改革開放以來所從來沒有過的，那麼封城跟企業停工停業，所導致的投資、生產、收入跟消費同時驟減，這也是過去所沒有過的。短暫的十天半個月的封城，那麼也許跟停工、停業沒有關係。你可以說是放一個提早意外的假。但是超過一個月的封城那麼影響就很大了，會導致企業跟居民全面的爆發，收不抵支，收入抵不過支出入不敷出的情況，那麼就很可能引發企業還有居民個人的經濟破產潮，那麼不管多大的企業，場地租金、水電消耗、員工薪酬、貸款的利率還有設備折舊，這些固定支出跟消耗並不會因為停工停業就停止了，另外就個人來講，房租、水電、房貸也不會因為不上班就不用支出，林林總總講起來，你可以看到為什麼中國政府要冒這個疫情擴大失控的一個危險一定要強制開工，只是說，開工的情況並不是太理想。

那麼他對全世界的影響當然是非常巨大的，除了從戰略上來講，所謂越多的企業，如果開工的情況非常不理想的話，那麼就會有越多的企業要必須想辦法，它們很可能就斷然的結束在中國的生產基地，轉移到其他地方，這個當然要花費很高的成本，可是以目前來講的話，可能也別無選擇，但是這些外企一旦離開了之後可能就不會再回去，這就是現在中國面臨的另外一個風險的問題。

當然，這樣的情況不是只有對中國有影響，對台灣，因為兩岸經濟的連結度太高了，台灣的影響也非常巨大，我想我們也看到了，包括說，法人調查資料顯示，臺灣像電子專業製造服務的EMF的廠商，像鴻海、和碩，他們因為在中國的產能，佔他全部的佔比高達六到八成左右，首先，第一個就會影響到對蘋果跟亞馬遜的供貨，另外像台達電、光寶科技，這些電源供應器的大廠，也有七成的產能在中國，受影響也都會非常的大，面板廠友達、群創，雖然他們前段製程是集中在台灣，但後端的組裝大部分在中國，所以疫情的大小，對於小尺寸的面板影響也非常非常大。

其實在全世界的範圍來說，現在更值得關注的恐怕還有一個，就是有關製藥的原料問題，英國金融時報就報導說，印度製藥的重要集團西普拉(CIPLA)，他的行政總裁沃赫拉(Umang Vohra)就警告，如果中國因為疫情的關係，而不恢復原料生產的話，那麼全球多數的製藥廠，它的原料庫存將會在本月底就耗盡，那麼製藥業界恐怕要面臨停產的威脅，中國大陸是全球製藥供應鏈當中非常重要的一環，它提供的包括抗生素、糖尿病用藥、止痛藥、抗愛滋病毒療法等等關鍵原料，印度是全球最大的學名藥(generic drugs)的出口國，但印度製造學名藥有高達百分之七十的原料是依賴從中國進口，換言之環環相扣，如果大陸延遲復工，可能會進一步引發市場恐慌，那麼一方面，整個供應鍊會斷掉，會引起搶購，最終一定會導致藥價飆升，可是現在疫情當頭，那麼一旦藥價飆升，可能帶來更多的人員死亡。

所以一個中國的疫情，方方面面的影響是非常可怕的，當然我們看到中國是因為經濟已經受到整個疫情、封城的影響，所以中央必須要儘快的來面對處理，但是它的確也是冒著很大的風險，我在節目上也講過，我們沒有袖手旁觀的權力，至於這樣的情勢發展，對習近平政權的影響應該也是非常的巨大，這一方面，我們明天再繼續跟大家來做一個分析，今天就進行到這裡。謝謝您的收聽。我們明天見。

(中時電子報)