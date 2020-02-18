美商玫琳凱公司與屏東家扶中心合作15年，愛心年年不間斷，今年一樣號召員工送愛到恆春，為家扶童送來28組學用品組合，包含電風扇及MP3 音響，除讓孩子可以在炎熱的天氣吹風緩解熱氣外，也能運用MP3 音響訓練自己的英文聽力，增加學習動力。

屏東家扶中心表示，自2005年起，美商玫琳凱公司便與家扶基金會合作，共同發起「玫瑰綻放愛心助偏鄉貧困女童計畫」，提供國小女童獎助學金與學習設備改善、學習軟體補充，盼藉實質協助幫助弱勢的國小女童安心向學，並提升自信心與競爭力，而至今屏東約有700多位偏鄉女童受惠。

「謝謝叔叔阿姨的幫忙！」來自滿州的小惠說，恆春半島四季如春，有時炎熱的天氣真的令她心浮氣躁，加上家中弟妹多，電風扇都要共用，這真的導致她無法專心看書，所幸有大家的幫忙，當她看到叔叔阿姨贈送的電風扇後，太開心了，她終於能在涼涼的地方把功課做完、安心讀書。

美商玫琳凱公司盧麗茹督導表示，偏鄉的孩子是社會中較少被關心的一群，希望能藉此拋磚引玉給偏鄉孩子更多關心及照顧，而除了28組學用品外，另還補助12位孩子每月1000元的助學金，希望大家一起來支持「玫瑰綻放愛心助偏鄉貧困女童計畫」。

(中時 )