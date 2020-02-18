法國亞世通公司（Alstom SA）同意以至多62億歐元（67億美元）收購加拿大龐巴迪公司（Bombardier Inc）旗下的軌道事業。若交易成功，亞世通將成為全世界第二大列車製造商，強化對抗產業龍頭中國中車的競爭力。

這項交易將以現金和股票方式進行，預計在2021年上半年完成，亞世通收購龐巴迪軌道事業後的合併營收估計達到170億美元，

這將是西方鐵路公司企圖擴大規模的最新嘗試。亞世通與德國西門子公司（Siemens AG）合併的交易，去年遭到歐洲主管機關以不利於消費者為由予以封殺。

亞世通執行長Henri Poupart-Lafarge在談及監管障礙時表示，公司不認為這項交易會是一個大問題，如果有一些問題，也會比西門子案容易解決。

消息人士透露，兩家公司已經非正式地告知歐盟反托拉斯主管機關這項交易。先前對歐盟否決西門子案感到不滿的法國政府，已對亞世通的新交易表示歡迎。

法國財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）表示，在國際競爭日益加劇之際，這項交易讓亞世通為未來做好準備，並表示周二將與歐盟主管反托拉斯事務的官員薇斯塔格（Margrethe Vestager）討論此事。

(時報資訊)