美中貿易戰加速台商回流，台中地區感受尤其明顯，就連日商也大幅加碼投資台中。根據台中市政府的最新統計，截至今年1月底，台商回流台中的投資金額已達近1300億元，去年日商投資金額更是直接翻倍成長，在需求大幅增加下，近期台中包括工業與住宅用地都出現明顯漲勢。

台中市經發局最新發布的統計數據指出，日商投資台中逐年成長，去年更以24件、總投資金額1億8799萬元，較前一個年度的8164萬元，大幅成長超過1倍，其中以餐飲、機械器具等產業為主，顯見日商對於產業落腳台中，以及台中內需消費市場的發展潛力都極具信心。

而除了日商投資數據表現優異外，截至今年1月底，台商回流台中家數已有約37家、投資金額達1275億元，約佔全國五分之一；財政部公布108年促進民間參與投資，台中市共有8件、投資金額84億元，排名僅次於台北市，高居六都第二，民間自行投資總金額也達約4421億元。

大台中不動產開發公會理事長王至亮指出，不論是外資或台商回台投資、設廠，都會促進當地發展、提升工作機會、加速人口移入，並帶動消費、購屋置產等需求。而隨著美中貿易戰、武漢肺炎持續延燒，台商回流速度超乎市場預期，近期台中地區的工業與住宅用地都出現明顯漲勢。

此外，王至亮也看好，日商對海線工業區、台中港加工出口區投資力道加大，撇開疫情問題干擾，近幾年會是海線快速發展的好機會。

王至亮指出，海線地區房市等了40年，終於等到嶄露頭角的機會，儘管該區目前房價仍在1字頭附近徘徊，但隨著清泉岡機場擴建、捷運藍線興建等利多發酵，以及台中港國際海港加持，後市發展可期，將有望循著淡海新市鎮、林口新市鎮的軌跡，快速攀升。

台中市經發局指出，外商投資是城市邁向國際化的重要指標，為吸引更多外資投資台中，台中市政府將釋出16處、約77萬坪（254公頃）的開發用地，預估可帶動750億元投資額、創造近2萬個就業機會。

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)