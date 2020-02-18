新冠病毒捉摸不定，竟出現潛伏期長達34天的患者！大陸河南信陽新縣16日發現2起潛伏時間特長、傳染源不明確、確診困難的病例，更慘的是還具有較強傳染性。

《星島日報》報導，吳姓確診患者自1月14日從武漢返回新縣至2月16日確診，潛伏期達34天。在這期間先後進行了3次核酸檢測，前兩次都是陰性。1月28日住院留觀至確診，時間長達19天。可怕的是，吳姓病例返回新縣後，曾參加2次家庭聚餐，先後有10人參加，其中2人被確診、3人被確定為疑似病例留院觀察。

另一名寧姓確診病例，自2019年11月13日開始在岳父家中照顧從武漢治病返回的張姓岳父。岳父於11月30日去世後，寧姓個案在2020年2月12日才出現發熱症狀，2月14日到縣人民醫院就診隨即留院觀察。寧姓個案自開始照顧其岳父至確診，時長達94天。期間只有2次出門買菜、1次出門買藥，無其他外出活動。經追蹤其感染軌跡，感染源至今難以確定。因此新縣宣布，居家隔離觀察時間滿14天的，一律再延長7天。

(中時電子報)