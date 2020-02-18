屏東萬丹畜牧業者吳美孃2015年起回收好市多過期蔬果和肉品，清洗分裝後以低價轉賣給高屏餐飲業者，一審屏東地院依違反食品安全衛生管理法，判吳美孃2年6月、2名兒子2年，18日二審改判吳美孃2年4月，2名兒子1年10月、1年8月，可上訴。

二審法官表示，吳美孃扣案犯罪所得68萬元沒收，兒子沈和昌需在判決確定日起6個月內向公庫支付120萬元，緩刑期內接受法治教育講座5個場次，並付保護管束。

吳美孃家族經營的畜牧場為2005年合法登記，2015年起以每月2萬元的代價、向好市多收購過期商品。2015年屏東地檢署接獲民眾檢舉，吳美孃向高雄好市多等大賣場回收過期下架食品、肉品，清洗後轉賣給餐飲業者，讓消費者吃下肚。

檢警查出，吳美孃的兒子沈育正、沈和昌每日開小貨車前往高市前鎮、鼓山及大寮區等地，載運好市多等大賣場及食品公司過期下架之生鮮食品和肉品。

賣場業者為了防杜逾期商品流入市面，會先淋上黏稠雞油，藉此染色加味。對此吳美孃竟故意將廚餘桶分成多桶，看到賣場人員把外觀較好的食材丟入回收桶，立即取出放到比較乾淨的桶內，方便事後處理。

吳美孃最後將外觀較佳的肉品、蔬果經過清洗、去除異味及雜質後，再以塑膠袋分裝成小包裝，以每包50至150元不等低價，轉賣給高屏13家自助餐、早餐店、便當店，腐敗食品則載往豬舍餵豬。

二審法官認為，吳美孃及兒子沈育正、沈和昌違反食品安全衛生管理法，行為重大，足以危害人體健康，判吳美孃2年4月，沈育正1年10月，沈和昌1年8月、緩刑5年。

(中時 )