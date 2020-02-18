新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，世界貿易組織（下稱WTO）昨（17）日指出，今年初，全球商品貿易增速將維持疲弱，且未來不排除有惡化的可能。

WTO表示，據最新發布的商品貿易指標可見，指數從2019年11月的96.6降至95.5，顯示貿易增速低於中期趨勢；現在再加上新冠肺炎攪局，貿易前景恐受進一步衝擊。

WTO稱，2019年時，第三季全球商品貿易較2018年同期下降0.2％，但到第四季可能有所回升；不過，以目前數據來看，接下來的復甦有困難，復甦情況可能不會繼續。

(旺報 )