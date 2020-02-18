WTO：全球商品貿易疲弱 疫情恐使情況再惡化 10:072020/02/18 旺報 李澍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，世界貿易組織（下稱WTO）昨（17）日指出，今年初，全球商品貿易增速將維持疲弱，且未來不排除有惡化的可能。 WTO表示，據最新發布的商品貿易指標可見，指數從2019年11月的96.6降至95.5，顯示貿易增速低於中期趨勢；現在再加上新冠肺炎攪局，貿易前景恐受進一步衝擊。 WTO稱，2019年時，第三季全球商品貿易較2018年同期下降0.2％，但到第四季可能有所回升；不過，以目前數據來看，接下來的復甦有困難，復甦情況可能不會繼續。 (旺報 ) #貿易 #新冠肺炎 #WTO 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎難敵手癢搓麻將 警出奇招牌友沒輒了 00:022020/02/14 社會 專家傳真－新冠肺炎疫情和大陸全球化 04:102020/02/14 產業特刊 《美股掃瞄》憂新冠肺炎疫情，美股收低 08:352020/02/14 財經 日醫生染新冠肺炎還看診 院內又1人患病 08:512020/02/14 國際 網紅染新冠肺炎曝院內「像地獄」道歉影片疑「照稿念」 12:022020/02/15 娛樂 大突破！陸第一、二例遺體解剖 取得2病理已送檢 22:122020/02/16 兩岸 抗疫心聲專家篇／從抗煞英雄到新冠肺炎諮詢召集人！無疫不與 張上淳力守防線 04:102020/02/17 生活新聞 澎湖1男居家檢疫搞失聯 從嚴開罰 16:552020/02/17 社會 高雄計程車嘆歹命業績減半 籲政府補助油料 20:332020/02/17 生活 高雄檳榔攤遭搶 女喊「我得新冠肺炎」嚇跑強盜 08:412020/02/18 社會 財經熱門新聞 驚！郭台銘質押鴻海股票逾43萬張 市值破400億元 - 財經 兩大利空重擊！台積電今股價遭襲 狂摔7元 - 財經 快了…台股誰在裸泳？專家爆散戶撿槍時機 - 財經 ARM跨足物聯網 揪台廠打團體戰 - 財經 蘋果A14產量打趴A13…洩驚人內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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