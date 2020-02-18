前「女F4」劉樂妍幾年前將演藝事業重心轉往中國大陸，多次公開表態自己的對祖國的認同，大力宣傳對岸的好，同時批評家鄉台灣，跟資深藝人黃安有著差不多的套路，因此受封「女版黃安」，而她也因此在大陸擁有些許知名度，昨她分享了自己的童年照片，沒想到不如預期被追捧，對岸網友反而直言「長殘了」。

劉樂妍因為挺祖國態度，頗受到對岸網友追捧，而她(2/17)在微博貼文表示她翻到「畢業照」，6張照片裡，有三張是幼兒園、國小時期的童年照，只見小時候的劉樂妍臉頰嘟嘟、雙眼大又亮，還有著明顯的雙眼皮，不論穿畢業服還是白色居家洋裝，都非常稚嫩可愛。

而隨著曝光童年照，劉樂妍也貼出近年的「齊瀏海look」作對比，沒想到得到的卻是大陸網友超直白評價，很多人讚她小時候確實可愛，這點無庸置疑，問題是長大後「唉，除了胸以外，其他部位長殘了」、「你這齊瀏海真的是不能言語，難道不考慮換個髮型？」、「想起那句話：小時了了，大未必佳」。

之後劉樂妍還另po文回應此事，替自己打抱不平：「你不覺得我長得真的很好嗎？」，強調她外表純天然、有辨識度，不容外界否認，反嗆：「你一定是嫉妒我的真臉，真胸，真眉毛，真身高，真粉絲，用真名字活在這個世界上」。

(中時電子報)